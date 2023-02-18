Оккупанты из РСЗО сегодня обстреляли Очаковскую громаду: начался пожар

"Сегодня, 18 февраля, в 05:32 враг обстреливал населенный пункт Очаковской общины из установок РСЗО", - рассказал он.

По словам главы региона, в результате обстрела повреждены жилые дома и возник пожар хозяйственных построек.

"По предварительной информации пострадавших нет", – добавил Ким.

Кроме того, вчера, 17 февраля, в 10:00 и 13:32 враг совершил минометные обстрелы по акватории и береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава ОВА.

Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей.

Напомним, российские войска вечером 14 февраля и утром 15 февраля обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг нанес удары с артиллерии.