Оккупанты из РСЗО сегодня обстреляли Очаковскую громаду: начался пожар

Утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Сегодня, 18 февраля, в 05:32 враг обстреливал населенный пункт Очаковской общины из установок РСЗО", - рассказал он.
По словам главы региона, в результате обстрела повреждены жилые дома и возник пожар хозяйственных построек.
"По предварительной информации пострадавших нет", – добавил Ким.
Кроме того, вчера, 17 февраля, в 10:00 и 13:32 враг совершил минометные обстрелы по акватории и береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава ОВА.
Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей.
Напомним, российские войска вечером 14 февраля и утром 15 февраля обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг нанес удары с артиллерии.
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