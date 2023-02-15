Росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді: подробиці

Російські війська вчора ввечері та сьогодні вранці обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

Тим часом в інших районах області вдень і вночі пройшли відносно спокійно.

"Вчора, 14 лютого, о 19:52 і сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив начальник військової адміністрації.

Нагадаємо, вранці 14 лютого російські окупанти атакували Очаківську громаду. Внаслідок обстрілу почалися пожежі житлових будинків, також пошкоджено адміністративні будівлі.

Також у ніч на 15 лютого вибухи було чути у Херсоні. При цьому тривога у місті не оголошувалась.

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