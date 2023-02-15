ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді: подробиці

Новость на русском →
Миколаївська область, Середа 15 лютого 2023 08:41
Росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді: подробиці Фото: росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вчора ввечері та сьогодні вранці обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"Вчора, 14 лютого, о 19:52 і сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив начальник військової адміністрації.

Тим часом в інших районах області вдень і вночі пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вранці 14 лютого російські окупанти атакували Очаківську громаду. Внаслідок обстрілу почалися пожежі житлових будинків, також пошкоджено адміністративні будівлі.

Також у ніч на 15 лютого вибухи було чути у Херсоні. При цьому тривога у місті не оголошувалась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян