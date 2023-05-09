Окупанти розпочали "евакуацію" із Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, - Генштаб

У понеділок, 8 травня, російські загарбники розпочали "евакуацію" з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська. Вивозять передусім дітей з батьками, освітян та інших працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили у Генштабі, охочих виявилось небагато.

Евакуація здійснюється до Бердянська. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.