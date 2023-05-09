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Окупанти розпочали "евакуацію" із Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, - Генштаб

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Запорізька область , Вівторок 09 травня 2023 18:45
Окупанти розпочали "евакуацію" із Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, - Генштаб Фото: окупанти розпочали "евакуацію" із Кам’янки-Дніпровської Запорізької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 8 травня, російські загарбники розпочали "евакуацію" з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська. Вивозять передусім дітей з батьками, освітян та інших працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили у Генштабі, охочих виявилось небагато.

Евакуація здійснюється до Бердянська. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення. Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей.

Також раніше ми писали, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.

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