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Оккупанты начали "эвакуацию" из Каменки-Днепровской Запорожской области, - Генштаб

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Запорожская область, Вторник 09 мая 2023 18:45
Оккупанты начали "эвакуацию" из Каменки-Днепровской Запорожской области, - Генштаб Фото: оккупанты начали "эвакуацию" из Каменки-Днепровской Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 8 мая, российские захватчики начали "эвакуацию" из города Каменка-Днепровская Запорожской области в Бердянск. Вывозят прежде всего детей с родителями, педагогов и других работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в Генштабе, желающих оказалось немного.

Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, всех медицинских работников местной больницы вызвали на работу.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения. Россияне планируют "переселить" около 70 тысяч человек.

Также ранее мы писали, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

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