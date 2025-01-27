Росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОСУВ "Херсон"

У Херсонській області російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" Павло Дрогаль під час брифінгу .

"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", - розповів Дрогаль.

За його словами, всього, за період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів. Крім того, завдав три авіаудари.

Також було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Усі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.

Втрати ворога склали 122 російських загарбники вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.