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Росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОСУВ "Херсон"

Херсонська область , Понеділок 27 січня 2025 20:26
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Росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОСУВ "Херсон" Фото: росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсонській області російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" Павло Дрогаль під час брифінгу.

"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", - розповів Дрогаль.

За його словами, всього, за період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів. Крім того, завдав три авіаудари.

Також було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Усі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.

Втрати ворога склали 122 російських загарбники вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, у грудні військові повідомляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області. Росіяни щодня здійснюють 5-7 спроб висадки там.

До того ж окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Також повідомлялося, що російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

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