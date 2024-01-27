Окупанти роздають гуманітарку в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії", - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької області російські загарбники обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток путінської партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний. Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Владіміра Путіна.

"Це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях", - йдеться у повідомленні.

"Вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.

Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.

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