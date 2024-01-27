Оккупанты раздают гуманитарку в обмен на партийный билет "Единой России", - ЦНС

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой области российские захватчики обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет путинской партии "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что оккупанты спровоцировали на ВОТ гуманитарный кризис, где люди не имеют средств на проживание и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим. В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию Владимира Путина.

"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", - говорится в сообщении.

"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

По решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.