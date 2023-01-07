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Загроза Бахмутському напрямку. Британська розвідка оцінила ситуацію біля Кремінної

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Кремінна, Субота 07 січня 2023 08:55
Загроза Бахмутському напрямку. Британська розвідка оцінила ситуацію біля Кремінної Фото: у районі Кремінної продовжуються бої на заході від міста (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бої поблизу Кремінної Луганської області продовжуються, попри так зване "перемир'я", про яке заявляв російський диктатор Володимир Путін. Проте ця ділянка фронту може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

За даними розвідників, Кремінна залишається місцем, де проходять запеклі бої. Останні три тижні бої точаться здебільшого на лісистій місцевості на захід від міста.

"Оскільки хвойний ліс забезпечує деяке укриття від спостереження з повітря навіть узимку, обидві сторони, швидше за все, щосили намагаються точно коригувати артилерійський вогонь", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, бої на цьому напрямку зводяться до операцій піхоти на коротких дистанціях. Проте британська розвідка вважає, що успіхи ЗСУ поблизу Кремінної можуть стати загрозою для окупантів поблизу Бахмута.

"Російське командування, швидше за все, розцінить тиск навколо Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського сектора, який, на їхню думку, є ключовим для забезпечення можливості будь-якого майбутнього наступу для окупації решти Донецької області", - зазначає розвідка.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російська армія продовжує обстрілювати позиції наших захисників, попри "путінське перемир'я".

Також зазначимо, що наприкінці грудня у Генштабі повідомили, що ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень.

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