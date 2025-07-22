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Окупанти прориваються числом: яка наразі ситуація під Покровськом

Ілюстративне фото: військові розповіли про бої біля Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Ситуація біля Покровська залишається напруженою. Росіяни знову ведуть наступ та штурмують укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними українських військових, біля Покровська противник проводив активні наступальні дії неподалік:

  • Полтавки;
  • Володимирівки;
  • Миколаївки;
  • Променю;
  • Сухого Яру;
  • Чинушиного.

Також окупанти штурмували наші укріплення в районах Новоекономічного, Звірового, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки та Дачного.

"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і прилеглі райони на сході України продовжують залишатися однією з найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про інтенсивні бої в цьому напрямку.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у найближчі місяці російські війська можуть спробувати оточити Покровськ і обійти з заходу укріплення Сил оборони на Донеччині.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно заявив, що в районі Покровська діяла група російських диверсантів, яка намагалася проникнути в місто.

Пізніше в ОТУ "Донецьк" розповіли, що у Покровську підрозділи Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ. Усі спроби прориву противника блокуються.

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ПокровськВійна в Україні