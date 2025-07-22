Окупанти прориваються числом: яка наразі ситуація під Покровськом

За даними українських військових, біля Покровська противник проводив активні наступальні дії неподалік:

Полтавки;

Володимирівки;

Миколаївки;

Променю;

Сухого Яру;

Чинушиного.

Також окупанти штурмували наші укріплення в районах Новоекономічного, Звірового, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки та Дачного.

"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і прилеглі райони на сході України продовжують залишатися однією з найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про інтенсивні бої в цьому напрямку.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у найближчі місяці російські війська можуть спробувати оточити Покровськ і обійти з заходу укріплення Сил оборони на Донеччині.