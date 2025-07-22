Оккупанты прорываются числом: какая сейчас ситуация под Покровском

По данным украинских военных, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку:

Полтавки;

Владимировки;

Николаевки;

Луча;

Сухого Яра;

Чинушино.

Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - заявили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и прилегающие районы на востоке Украины продолжают оставаться одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал об интенсивных боях в этом направлении.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в ближайшие месяцы российские войска могут попытаться окружить Покровск и обойти с запада укрепления Сил обороны в Донецкой области.