Росіяни намагаються оточити Покровськ та обійти лінію оборони ЗСУ, - ISW

В найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та, ймовірно, спробують наступати далі у напрямку міста Добропілля.

Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 4 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська і захопили села Коптєве і Шевченко Перше та просунулися до південно-східної околиці Разіне.

Також експерти констатують спроби росіян просунутися на північний схід від Покровська та зосередитися на просуванні вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка з початку 2025 року.

Оточення Покровська та обхід оборони ЗСУ

У звіті зазначається, що російське військове командування, ймовірно, має намір використати виступ між Покровськом і Торецьком для охоплення Покровська з північного сходу та півночі або для обходу українських оборонних позицій у Костянтинівці з південного заходу і заходу.

Російські підрозділи, які ведуть ці атаки, перебувають у зоні бойових дій із моменту їх перекидання для підсилення угруповання військ РФ, що діє на схід від Покровська, у лютому та березні 2025 року.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець 3 липня повідомив, що підрозділи 39-ї мотострілецької бригади (68-й АК) та 150-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Новоторецького (на північ від Разіне) та Новоекономічного (на південь від Разіне), після того як у середині червня 2025 року вони захопили Малинівку, а нещодавно - Коптєве (усі на північний схід від Покровська).

Експерт також зазначив, що підрозділи 110-ї мотострілецької бригади (51-ша ЗВА, раніше - 1-й армійський корпус так званої "ДНР", Південний військовий округ РФ) також діють на північний схід від Покровська.

В ISW зазначили, що українські сили завдають втрат цим російським підрозділам. Наразі невідомо, чи має намір російське командування використовувати саме ці частини для подальшого просування на північ і захід від села Разіне, чи спробує перекинути туди додаткові сили. Для подальшого просування на захід від Разіне російським військам доведеться форсувати річку Казенний Торець, що може створити додаткові труднощі залежно від рівня води.

Російське просування на захід і північний захід від Разіне безпосередньо підтримує спроби охоплення Покровська і Мирнограда - операційної мети, яку російські сили переслідують упродовж останніх 18 місяців.

"ISW ще у грудні 2024 року прогнозував, що для охоплення Покровська з північного сходу російським силам потрібно здійснити суттєве просування в напрямку Родинського (на захід від Разіне), і останні просування РФ поблизу Разіне відповідають цій оцінці", - йдеться у звіті.

Логістичний капкан

Командир батальйону артилерійської розвідки Нацгвардії України, що діє на Покровському напрямку, 5 липня повідомив, що російські сили зосереджують свої атаки між Малинівкою, Новооленівкою та Поповим Яром (усі - на північний схід від Покровська), щоб перерізати українські логістичні маршрути до Мирнограда (на схід від Покровська) і самого Покровська. Причому росіяни постійно атакують із використанням мотоциклів і багі.

Російські військові блогери 4 та 5 липня заявили, що війська РФ намагаються ускладнити українську логістику в цьому районі, пошкодивши міст біля села Шахове (на схід від Добропілля), перерізаючи наземні лінії зв’язку біля Удачного та залізничну гілку біля Котлиного.

Водночас, зазначають в ISW, з кінця 2024 року російські війська зазнають складнощів із просуванням на південний схід, південь та південний захід від Покровська через українські дрони. З січня 2025 року росіяни практично не змінили свої позиції в цих районах.

В Інституті не виключають, що командування ЗС РФ, імовірно, наразі зосереджує увагу на просуванні на північний схід від Покровська для закріплення в районі Родинського. Це дозволить або безпосередньо атакувати Покровськ, або просунутися в напрямку Новоолександрівки на північний захід від Покровська, щоб перерізати трасу М-30 Покровськ - Павлоград і змусити українські війська відступити з Покровська під загрозою оточення.

Також експерти не виключають, що російські сили можуть спробувати просунутися на північ від Удачного або Котлиного (обидва - на південний захід від Покровська), щоб перерізати трасу М-30, якщо зможуть прорвати українські оборонні позиції в цьому районі, що "наразі виглядає малоймовірним".

На думку аналітиків, подальше просування російських військ у напрямку Добропілля буде свідчити про те, що вони надають тактичного пріоритету наступу на захід від української укріпленої лінії - системи укріплених міст, які є основою оборонної архітектури України, щоб змусити українські війська відступити з цієї лінії під загрозою оточення, а не штурмувати напряму.

Плацдарм Костянтинівка - Добропілля

Крім того, зазначають в Інституті, російські війська досі не змогли прорватися з Торецька і реалізувати суттєві просування з Часового Яру або на північ від водосховища Клебан-Бик (на північний захід від Торецька). Це ускладнило реалізацію початкового плану РФ щодо операції проти Костянтинівки (на північний захід від Торецька) та всієї укріпленої лінії.

В ISW не виключають, що командування РФ, імовірно, коригує свій план, і може спробувати створити виступ у сільськогосподарських районах та малих населених пунктах між Добропіллям і Костянтинівкою для обходу укріпленої лінії з заходу.

Для утримання такого виступу російським військам доведеться у кількох місцях форсувати річку Казенний Торець і забезпечити належне постачання сил на західному (правому) березі.

Також їм, ймовірно, доведеться захопити низку населених пунктів уздовж лінії Покровськ - Олександрівка (на північ від Добропілля), щоб повністю перерізати наземні логістичні маршрути України до укріпленої лінії.

На думку експертів, наразі незрозуміло, чи здатне Центральне угруповання військ РФ на Покровському напрямку, провести подібну операцію із силами, що зазнали суттєвого виснаження.

"Російські війська, ймовірно, досягають критичного рівня втоми та втрат після понад року активних наступальних дій на цьому напрямку. Така операція, найімовірніше, стане багаторічним процесом із великими втратами в особовому складі та повільними результатами. Однак російське командування неодноразово демонструвало готовність вести саме такі затяжні кампанії", - переконані в Інституті вивчення війни.

Джерело: Мапа війни DeepState (deepstatemap.live)