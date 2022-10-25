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Окупанти продовжують примусову мобілізацію у Луганській області, - Генштаб

Фото: війська РФ проводять примусову мобілізацію у Луганській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують примусову мобілізацію в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доставляють до військкомату всіх чоловіків.

За наявною інформацією для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув'язнених. Місцевим так званим правоохоронцям заборонено втручатися у разі виявлення порушень з боку найманців, що прибули.

Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитися.

Раніше ми писали, що в Москві триває так звана "часткова мобілізація", попри заяви місцевої влади про її дострокове припинення.

Також повідомлялося, що Москва достроково зупинила мобілізацію через антипутінський тренд у настроях москвичів. Як відомо, мобілізація в РФ почалася 21 вересня.

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