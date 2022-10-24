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В Москві триває мобілізація попри заяви влади, але ЗМІ заборонили про це писати, - ГУР

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Понеділок 24 жовтня 2022 14:20
В Москві триває мобілізація попри заяви влади, але ЗМІ заборонили про це писати, - ГУР Фото: в Москві триває мобілізація попри заяви влади, але ЗМІ заборонили про це писати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві продовжується так звана "часткова мобілізація", незважаючи на заяви місцевої влади про її дострокове припинення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи", - сказано в ньому.

Зазначається, що зараз влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

При цьому журналістам заборонили висвітлювати цю тему - у спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними розвідки, що на даний момент на полігонах у Московській області триває підготовка мобілізованих військових. Після підготовки планується відправка підрозділів на війну в Україні.

Через брак офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці в Росії призначають військових, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід в Україні.

Також підтверджується кількість мобілізованих до лав Збройних сил РФ "першої хвилі" - щонайменше 200 тисяч осіб.

Зазначається, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни.

"Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації", - додають у ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва достроково зупинила мобілізацію через антипутінський тренд у настроях москвичів.

Як відомо, мобілізація в РФ почалася 21 вересня.

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