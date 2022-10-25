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Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в Луганской области, - Генштаб

Фото: войска РФ проводят принудительную мобилизацию в Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

Для пополнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Ранее мы писали, что в Москве продолжается так называемая "частичная мобилизация", несмотря на заявления местных властей о ее досрочном прекращении.

Также сообщалось, что Москва досрочно остановила мобилизацию из-за антипутинского тренда в настроениях москвичей. Как известно, мобилизация в РФ началась 21 сентября.

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