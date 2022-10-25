Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в Луганской области, - Генштаб

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

Для пополнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.