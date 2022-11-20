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Окупанти продовжують обстріли Донецької області: по Авдіївці били "Градами"

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Донецька область, Неділя 20 листопада 2022 11:57
Окупанти продовжують обстріли Донецької області: по Авдіївці били "Градами" Фото: окупанти продовжують обстріли Донецької області: по Авдіївці били "Градами" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вкотре вели обстріли по населених пунктах у Донецькій області. Так, загарбники вдарили по центральній частині Авдіївку з "Градів", обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіяни також били по Горлівському напрямку. Під ворожі обстріли потрапили поодинокі громади біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та околиці Торецької громади.

Окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт у Часовоярській громаді. Минилося без постраждалих, об’єкт продовжує роботу.

На Лисичанському напрямку загарбники не припиняють масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі вони також обстріляли Святогірськ.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Краматорськ, постраждав приватний сектор.

Окрім того, українські військові знешкодили російський квадрокоптер у Донецькій області з антидронової рушниці.

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