Прикордонники збили ворожий квадрокоптер у Донецькій області (фото)

Українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використали антидронову рушницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"У складі сил оборони України на східному фронті виконують завдання прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, озброєні антидроновими рушницями прикордонники прикривають українським військових від безпілотної авіації противника, передусім коптерного типу. "Так, днями з використанням антидронового комплексу вдалося збити квадрокоптер противника", - додали у ДПСУ. Помітивши над позиціями проліт коптера окупантів оператору технологічної рушниці вдалося заглушити сигнали й зв’язок дрона. По БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучним пострілом ворожого "птаха" було збито.