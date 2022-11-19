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Прикордонники збили ворожий квадрокоптер у Донецькій області (фото)

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Україна, Субота 19 листопада 2022 18:53
Прикордонники збили ворожий квадрокоптер у Донецькій області (фото) Фото: Прикордонники збили ворожий квадрокоптер у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використали антидронову рушницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"У складі сил оборони України на східному фронті виконують завдання прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники збили ворожий квадрокоптер у Донецькій області (фото)Як зазначається, озброєні антидроновими рушницями прикордонники прикривають українським військових від безпілотної авіації противника, передусім коптерного типу.

"Так, днями з використанням антидронового комплексу вдалося збити квадрокоптер противника", - додали у ДПСУ.

Помітивши над позиціями проліт коптера окупантів оператору технологічної рушниці вдалося заглушити сигнали й зв’язок дрона. По БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучним пострілом ворожого "птаха" було збито.

Нагадаємо, що прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею.

Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".

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