Російські військові обстріляли Краматорськ: є сильні руйнування

У суботу, 19 листопада, російські військові завдали удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів постраждав приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

За словами Гончаренка, жертв внаслідок атаки немає. Проте сильно зруйновані будинки.

"Ворожий удар по приватному сектору Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинула людина. Ще троє осіб отримали поранення.

До цього російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо поранено.

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