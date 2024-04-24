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Оккупанты назначают директорами учебных заведений лаборантов и дворников, - ЦНС

Среда 24 апреля 2024 00:22
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Оккупанты назначают директорами учебных заведений лаборантов и дворников, - ЦНС Фото: на оккупированных территориях учителями назначают дворников (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В связи с дефицитом педагогических работников на оккупированных территориях, захватчики назначают директорами учебных заведений лаборантов и дворников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что несмотря на обещания высоких зарплат и социальной защиты, на временно оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, критически не хватает кадров для учебных заведений. Прежде всего речь идет об учителях старших классов и представителях администрации учебных заведений.

Поэтому оккупанты не стесняются ставить на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников. Все потому, что большинство педагогов на оккупированных территориях отказываются сотрудничать с оккупационными властями, а многие сознательные учителя продолжают дистанционно преподавать в украинских школах.

"Приезжать из России на временно оккупированные территории Украины педагоги не спешат. Даже за обещанные денежные выплаты и гарантированное жилье. Если такие находятся, то это в большинстве студенты второсортных российских педагогических вузов", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, россияне подготовили новую ловушку для аграриев на временно оккупированных территориях.

Также в Центре нацсопротивления рассказали, какой информацией не стоит делиться в чатах или группах.

Кроме того, россияне создали орган контроля пропаганды в школах на оккупированных территориях.

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