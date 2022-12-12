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Окупанти "позують" для супутників НАТО. У ЗСУ висміяли поведінку російських військових

Фото: окупанти вишиковуються на морозі, позуючи для супутників НАТО (vitalykuzmin.net)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти на аеродромі "Енгельс" вишикувалися на морозі, щоб потрапити в об'єктиви розвідувальних супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Збройних сил України.

Як повідомляється, окупанти дві години стояли на морозі всім особовим складом аеродрому, щоб потрапити до об'єктиву супутника НАТО. І все це через пропаганду.

"Нечасто весь особовий склад російської військової частини у парадній формі зустрічає розвідувальний супутник НАТО. Поважають...", - висміяли поведінку російських військових у ЗСУ.

Нагадаємо, що останнім часом на російських авіабазах почалися вибухи. Зокрема, такі інциденти були зафіксовані на авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво". Після стало відомо, що росіяни перемістили з "Дягілєво" 10 своїх літаків, якими вони, зокрема, випускають ракети по містах України.

Раніше ми писали, що літак гасили пожежники: з'явилися нові знімки наслідків удару по аеродрому "Енгельс".

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