RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты "позируют" для спутников НАТО. В ВСУ высмеяли поведение российских военных

Фото: оккупанты выстраиваются на морозе, позируя для спутников НАТО (vitalykuzmin.net)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты на аэродроме "Энгельс" выстроились на морозе, чтобы попасть в объективы разведывательных спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, оккупанты два часа стояли на морозе всем личным составом аэродрома, чтобы попасть в объектив спутника НАТО. И все это из-за своей пропаганды.

"Нечасто весь личный состав российской военной части в парадной форме встречает разведывательный спутник НАТО. Уважают...", - высмеяли поведение российских военных в ВСУ.

Напомним, что в последнее время на российских авиабазах начались взрывы. В частности, такие инциденты были зафиксированы на авиабазах "Энгельс" и "Дягилево". После стало известно, что россияне переместили из "Дягилево" 10 своих самолетов, которыми они, в частности, выпускают ракеты по городам Украины.

Ранее мы писали, что самолет тушили пожарные: появились новые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация