Окупанти посилюють свої угруповання, зокрема на напрямках головного удару, - Нацгвардія

Російські окупанти посилюють угруповання своїх військ по лінії фронту, зокрема на напрямках головного удару. Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Зараз противник спрямовує свої сили для того, аби посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару. І мова йде не лише про мотострілецькі полки та бригади, які несуть головну задачу при проведенні наступальних штурмових дій, а це також і артилерійські підрозділи, танкові підрозділи й поява підрозділів, які використовують засоби РЕБ і підрозділи, які застосовують БПЛА по лінії фронту для підсилення, створення передумов руху піхоти і наступу", - розповів Музичук.

За його словами, зокрема окупанти нарощують свої підрозділи, які використовують ударні безпілотники різного типу з метою знищення позицій Сил оборони після ударів з артилерії, забезпечуючи передумови для подальшого просування груп піхоти.

"Противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов. Використовує такі умови для проведення розвідки, застосування тактики малих піхотних груп, і не дивлячись на значну кількість втрат в піхоті, яка тут (на Покровському напрямку - ред.) в окремі дні для противника може сягати від 200 до 500 осіб, продовжує залучати саме групи піхоти", - додав речник.

Музичук зазначив, що ворог таким чином намагається ускладнити оборону українських позицій та просуватися відносно населених пунктів в бік Покровська і по південному флангу міста.

"Що стосується цієї ділянки фронту (Покровськ - ред.), то цієї доби ми відзначаємо, що тут проводилось найбільше боєзіткнень - 11 відбили наші захисники. Найбільше їх відбулося в районах населених пунктів Промінь, Лисіківка, Удачне і безпосередньо на південних флангах самого Покровська", - розповів речник.