За добу 110 боїв, на Покровському напрямку ворог активно залучав авіацію, - Генштаб

Протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось 13 ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували чотири рази поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 атак в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка й не тільки. Противник активно задіював на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Новопавлівському напрямку відбито шість атак поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів.

У Курській області відбито сім ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 843 тисячі одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1270 окупантів. Також було знищено: