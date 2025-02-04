ЗСУ про Куп'янський напрямок: ворога вибито з передових позицій біля одного з населених пунктів

Внаслідок вогневого впливу Сил оборони, росіяни покинули передові позиції біля одного з населених пунктів Куп'янського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Згідно з даними розвідки, командування ворога, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції .

"Більше того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів", - додає ОСУВ.

Згідно з даними ОСУВ, на напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районах:

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті відбулось на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку відбулось 13 ворожих атак.

Як писав американський Інститут вивчення війни (ISW), тим часом росіяни активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, але наразі невідомо чи існує загроза оточення, чи захоплення міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.