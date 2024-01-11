Окупанти посилюють оборону на півдні: експерт назвав можливу мету ворога

На даний момент росіяни активно займаються обороною на тиловій території Південного напрямку, зокрема у Запорізькій області. Як заявив мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні, про що свідчать супутникові знімки нових укріплень окупантів на десятки кілометрів.

Як пояснює експерт Олексій Гетьман, загарбники будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись.

Їх метою на даних ділянках є не тільки стримання українського наступу, але й плани затриматися на цих ділянках надовго. У випадку закріплення окупанти матимуть захищені позиції з усіх боків, попри усі ймовірні напрямки просування українських військ.

"А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів. І обговорювати щось на кшталт "давайте по факту дивитися, а не на те, що колись було 1991 року". Як вони кажуть, "з урахуванням реалій". Цілком можливо, що посилення оборони і з цим пов'язане", - пояснив експерт.

Фото: ситуація на фронті в районі Роботиного (deepstatemap.live)