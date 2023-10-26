У окупантів проблеми. РФ перекидає паливо на Авдіївку "з глибинки"
Російські війська мають явні проблеми з паливом. На Авдіївку та Запорізький напрямок його доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Пов'язано це з активізацією наступу рашистів на Авдіївку та з ускладненням логістики. Окупантам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу російських регіонів", - йдеться у повідомленні.
РФ перекидає паливо на Авдіївку "з глибинки" (t.me/atesh_ua)
Так, агенти "Атеша" зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн Маріуполем.
"Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки", - зазначають партизани.
Ситуація в районі Авдіївки
За даними Генштабу, російські війська не залишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи авіацію. Водночас у районі Авдіївки фіксують зменшення кількості стрілецьких боїв. При цьому, за даними експертів, є три причини, через які російські війська активізували наступ у районі Авдіївки Донецької області. При цьому втрата міста не призведе до стратегічної поразки. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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