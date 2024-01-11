Оккупанты усиливают оборону на юге: эксперт назвал возможную цель врага

На данный момент россияне активно занимаются обороной на тыловой территории Южного направления, в частности, в Запорожской области. Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, враг не остановился на том, что построил весной, о чем свидетельствуют спутниковые снимки новых укреплений оккупантов на десятки километров.

Как объясняет эксперт Алексей Гетьман, захватчики строят сплошную оборону везде, где смогли закрепиться.

Их целью на данных участках является не только удержание украинского наступления, но и планы задержаться на этих участках надолго. В случае закрепления у оккупантов будут защищенные позиции со всех сторон, несмотря на все возможные направления продвижения украинских войск.

"А еще это может быть поводом для того, чтобы заставить сесть за стол переговоров. И обсуждать что-то вроде "давайте по факту смотреть, а не на то, что когда-то было в 1991 году". Как они говорят, "с учетом реалий". Вполне возможно, что усиление обороны и с этим связано", – пояснил эксперт.

Фото: ситуация на фронте в районе Роботиного (deepstatemap.live)