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Окупанти поранили двох цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Понеділок 26 грудня 2022 09:14
Окупанти поранили двох цивільних у Донецькій області Фото: окупанти поранили двох цивільно у Донецькій області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби знову атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Предтечині", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 громадянський, ще 2794 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку з артилерії та РСЗВ. Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Крім того, ворог обстрілював Краматорськ. Три снаряди потрапили промисловою зоною міста.

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Донецька область
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