Окупанти поранили двох цивільних у Донецькій області

Фото: окупанти поранили двох цивільно у Донецькій області (ВоєнТВ)

Російські війська минулої доби знову атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Предтечині", - розповів він. Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 громадянський, ще 2794 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.