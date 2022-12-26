Оккупанты ранили двух гражданских в Донецкой области
Российские войска за минувшие сутки вновь атаковали населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили двое гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"За 25 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Предтечином", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1281 гражданский, еще 2794 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку из артиллерии и РСЗО. В результате атаки ранения получила женщина.
Кроме того, враг обстреливал Краматорск. Три снаряда попали по промышленной зоне города.
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