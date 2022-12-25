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Краматорськ під обстрілом. Три ракети вдарили по промзоні

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Краматорськ, Неділя 25 грудня 2022 14:47
Краматорськ під обстрілом. Три ракети вдарили по промзоні Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Три ворожі ракети влучили по промисловій зоні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

Оновлено 15:18. Показані наслідки ракетних ударів по промзоні Краматорська

"Трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську. Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв", - повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами, поранено жінку.

"Падлюки знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях", - повідомив Гончаренко.

Краматорськ під обстрілом. Три ракети вдарили по промзоні

Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, що 23 грудня окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міста. Для атаки тоді російські війська використали С-300.

Додамо, перед тим по Краматорську противник також завдав ракетних ударів, одна російська ракета потрапила до будівлі школи-інтернату, інша по території промзони одного з підприємств міста.

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