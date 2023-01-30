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Окупанти погрожують вивозити дітей з Херсонської області до Росії та Криму нібито на "навчання"

Ілюстративне фото: окупанти погрожують вивозити дітей з Херсонської області до Росії та Криму нібито на "навчання" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що росіяни забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою у місцевих школах населених пунктів Каховського району. До того ж, викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою.

У зв'язку з цим, загарбники погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово окупованої Херсонської області, а також до Росії та Криму.

Як повідомлялося раніше, у школах в окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей.

Окрім того, вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитячому будинку, так званому "дитячим концтаборі", у Сімферополі.

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