Оккупанты угрожают вывозить детей из Херсонской области в Россию и Крым якобы на "обучение"

Сообщается, что россияне запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе в местных школах населенных пунктов Каховского района. К тому же, преподаватели отказываются обучать детей по российской программе.

В связи с этим захватчики угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно оккупированной Херсонской области, а также в Россию и Крым.

Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанта проверяют телефоны детей.

Кроме того, вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детском доме, так называемом "детском концлагере", в Симферополе.

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