RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты угрожают вывозить детей из Херсонской области в Россию и Крым якобы на "обучение"

Иллюстративное фото: оккупанты угрожают вывозить детей из Херсонской области в Россию и Крым якобы на "обучение" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Сообщается, что россияне запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе в местных школах населенных пунктов Каховского района. К тому же, преподаватели отказываются обучать детей по российской программе.

В связи с этим захватчики угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно оккупированной Херсонской области, а также в Россию и Крым.

Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанта проверяют телефоны детей.

Кроме того, вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детском доме, так называемом "детском концлагере", в Симферополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьРоссийская ФедерацияКримшкола