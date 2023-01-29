Вчителі-колаборанти почали перевіряти телефони дітей у Луганській області: що шукають

У школах Старобільського району Луганської області вчителі-колаборанти взялися за перевірку телефонів дітей. Метою таких "перевірок" є виявлення проукраїнської позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах - від молодшої до старшої ланки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор.

"Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Луганській області. Тому Кремль відправляє на окуповані території російських чиновників.

Також ми писали, що російські окупанти вилучають із бібліотек Луганської області художні та історичні видання, що пов'язані з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.