Окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

"В регіоні почав роботу "держтехнагляд" - фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись", - інформують в повідомленні.

Проте, як зазначають в ЦНС, аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Відповідно для цього вже потрібно мати паспорт громадянина РФ.

Таким чином фермер має отримати громадянство РФ, інакше техніка буде вилучена.

"При цьому, росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами", - пишуть у Центрі нацспротиву.