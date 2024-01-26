Оккупанты угрожают изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших паспорт РФ, - ЦНС

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

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