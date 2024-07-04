Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики"., - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

Зокрема відомо, що під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно.

"Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю", - повідомляють у Центрі нацспротиву.