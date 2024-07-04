UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ

Фото: на ТОТ відмовляються від паспортів Росії (twitter.com/pushilindenis)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики"., - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

Зокрема відомо, що під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно.

"Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю", - повідомляють у Центрі нацспротиву. 

Ситуація на окупованих територіях

Варто зауважити, що також жителі тимчасово окупованих територій України часто зазнають фізичного насилля від рук "героїв" СВО у поліклініках, адже в таких установах загарбники користуються пріоритетом в обслуговуванні.

Українцям з тимчасово окупованих територій, що виїхали до РФ, пропонують записати відео на підтримку так званої "СВО" задля уникнення проблем.

Також на тимчасово окупованих територіях піднімають комунальні тарифи для прискорення паспортизації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України