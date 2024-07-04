На окупованих територіях нападають на цивільних у чергах в поліклініках, - ЦНС

Жителі тимчасово окупованих територій України часто зазнають фізичного насилля від рук "героїв" СВО у поліклініках, адже в таких установах загарбники користуються пріоритетом в обслуговуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, в одній із поліклінік Донецька "герой" зчинив бійку у черзі до дитячого лікаря. Одному з хлопчиків довелося застосувати перцевий балончик, щоб захиститися від агресивного окупанта.

Також у ЦНС додали, що через брак медиків на окупованих територіях, адміністрація продовжує привозити медичні бригади з усіх регіонів Росії. Здебільшого це студенти та інтерни, які не знайшли застосування своїм знанням вдома.