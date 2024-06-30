На окупованих територіях підвищують комунальні для прискорення паспортизації РФ, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, загарбники анонсували зростання комунальних тарифів на 15%, але тут же нагадали, що субсидію можна отримати лише з паспортом РФ. Таким чином Кремль використовує комунальні платежі як засіб досягнення цілі з паспортизації регіону.

"Варто зауважити, що всі захоплені території є дотаційними і більшість населення не мають змоги платити встановлені Москвою тарифи. При цьому для РФ немає економічної доцільності ці тарифи підіймати, але є "політичний інтерес", - йдеться у повідомленні.