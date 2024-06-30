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На окупованих територіях підвищують комунальні для прискорення паспортизації РФ, - ЦНС

Неділя 30 червня 2024 23:48
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На окупованих територіях підвищують комунальні для прискорення паспортизації РФ, - ЦНС Фото: росіяни хитро прискорюють паспортизацію РФ на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після знищення економіки, росіяни активно роблять жителів тимчасово захоплених територій дедалі більш залежними від окупаційної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, загарбники анонсували зростання комунальних тарифів на 15%, але тут же нагадали, що субсидію можна отримати лише з паспортом РФ. Таким чином Кремль використовує комунальні платежі як засіб досягнення цілі з паспортизації регіону.

"Варто зауважити, що всі захоплені території є дотаційними і більшість населення не мають змоги платити встановлені Москвою тарифи. При цьому для РФ немає економічної доцільності ці тарифи підіймати, але є "політичний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території Луганської області представники терористичного угруповання "ЛНР" мають намір передати житло російським силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

Також у червні загарбники набрали сотню підлітків до "юнармії" РФ.

Крім того, на ТОТ не виплачують зарплату екстреним службам.

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