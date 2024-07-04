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Оккупанты угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ

Фото: на ВОТ отказываются от паспортов России (twitter.com/pushilindenis)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях юга россияне угрожают выгнать украинцев через блокпост в Васильевке, тех, кто не будет получать паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На захваченных землях есть люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут оставить родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, в рамках имперской политики", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отмечают, что до сих пор россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам.

В частности, известно, что во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать их через блок-пост в Украину и конфисковать имущество.

"Такую практику оккупанты уже неоднократно применили и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блок-пост и депортируют из их родного края", - сообщают в Центре нацсопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях

Следует отметить, что также жители временно оккупированных территорий Украины часто испытывают физическое насилие от рук "героев" СВО в поликлиниках, ведь в таких учреждениях захватчики пользуются приоритетом в обслуживании.

Украинцам с выехавших в РФ временно оккупированных территорий предлагают записать видео в поддержку так называемой "СВО" во избежание проблем.

Также на временно оккупированных территориях поднимают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации.

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