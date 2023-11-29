Окупанти почали глушити GPS над Кримом: яка мета ворога

Росія почала глушити GPS над Кримом. Таким чином окупанти намагаються захистити свої стратегічно важливі об'єкти від українських ракетних ударів та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News .

"З початку листопада кілька кораблів і катерів, що знаходяться в гавані Севастополя, передають своє місце розташування як Севастопольський міжнародний аеропорт. Це приблизно на 8 км на північ від їхнього справжнього розташування", - пише видання.

Зазначається, що судна передають своє місце розташування через AIS - систему в судноплавстві, що служить для ідентифікації судів, їх габаритів, курсу.

Як зазначають, така кількість кораблів, які неправильно повідомляють про своє місцезнаходження, вказує на перешкоди GPS, які впливають на AIS.

"Помилкові координати судів групуються саме навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на те, що джерело перешкод знаходиться там", - пише Naval News.