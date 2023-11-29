Окупанти почали глушити GPS над Кримом: яка мета ворога
Росія почала глушити GPS над Кримом. Таким чином окупанти намагаються захистити свої стратегічно важливі об'єкти від українських ракетних ударів та безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.
"З початку листопада кілька кораблів і катерів, що знаходяться в гавані Севастополя, передають своє місце розташування як Севастопольський міжнародний аеропорт. Це приблизно на 8 км на північ від їхнього справжнього розташування", - пише видання.
Зазначається, що судна передають своє місце розташування через AIS - систему в судноплавстві, що служить для ідентифікації судів, їх габаритів, курсу.
Як зазначають, така кількість кораблів, які неправильно повідомляють про своє місцезнаходження, вказує на перешкоди GPS, які впливають на AIS.
"Помилкові координати судів групуються саме навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на те, що джерело перешкод знаходиться там", - пише Naval News.
Атаки на кораблі РФ в Криму
В середині вересня сили оборони України атакували надводними дронами російські кораблі в акваторії Чорного моря. Йдеться про судна окупантів проєкту 22160 "Василий Быков".
Як зазначала напередодні керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Росія розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека - це маневри.
"Захист" РФ в окупованому Криму
Російські окупанти, намагаючись захистити бухту Севастополя від українських атак, включають дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вони настільки сильні, що їхня робота помітна навіть з космосу.
Після того, як Україна заявила, що Кримський міст є законною метою для ударів, попутно участивши атаки на півострів, загарбники стали гарячково займатися його захистом. Зважаючи на це, росіяни побудували нові позиції для систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Однак це все одно не дозволяє повною мірою відбивати українські атаки.
Також російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії та накопали окопів, а також наставили загороджень у бухті Севастополя та в районі Кримського мосту. Щоправда, нещодавній шторм у Криму змив не лише окопи на узбережжі в Євпаторії, але зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак.
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