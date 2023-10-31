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Журналісти виявили нові позиції ППО росіян у Криму: супутникові знімки

Вівторок 31 жовтня 2023 20:53
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Журналісти виявили нові позиції ППО росіян у Криму: супутникові знімки Ілюстративне фото: журналісти виявили нові позиції ППО росіян у Криму (mil.ru)
Автор: Іван Носальський

Росіяни збудували нові позиції для своїх систем протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.

За інформацією журналістів, позиції для ППО помітили на супутникових знімках. Вони знаходяться на південь від села Чорноморське.

Журналісти виявили нові позиції ППО росіян у Криму: супутникові знімки Фото: Чорноморське на карті (натисніть, щоб збільшити)

При цьому знімків, на яких було б видно військову техніку окупантів на цих позиціях, поки що немає. Її можуть привозити туди вночі, уточнюють у "Крим.Реалії".

Загалом, як зазначають журналісти, було виявлено три позиції. Найпівнічнішу побудували 1-2 вересня, наступну за напрямком на південь - 8-14 вересня і останню - 18-22 вересня.

Видання нагадує, що українські військові заявили про знищення стратегічного об'єкту системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму в ніч на 30 жовтня. Це могло статися поблизу села Оленівка, що знаходиться біля Чорноморського.

Журналісти виявили нові позиції ППО росіян у Криму: супутникові знімки Фото: Оленівка у Криму (натисніть, щоб збільшити)

Успішні удари ЗСУ по росіянам у Криму

Нагадаємо, українські військові вже неодноразово атакували російських окупантів у Криму.

Зокрема, у вересні нашим захисникам вдалося знищити великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також ЗСУ ракетним ударом частково зруйнували штаб Чорноморського флоту . Тоді було ліквідовано десятки російських офіцерів.

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