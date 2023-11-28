Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак
Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак. Про це свідчать супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT-дослідника Брайана.
Район Керченського мосту
"Під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту", - зазначає він.
За словами аналітика, ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі.
Район Севастопольської бухти
Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.
У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.
"Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України", - констатує аналітик.
Шторм у Криму
Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода. У ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Відомо, щонайменше про одну жертву, півмільйона абонентів залишилися без світла. Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.
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