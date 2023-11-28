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Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак

Крим, Вівторок 28 листопада 2023 12:59
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Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак Фото: шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст від атак (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT-дослідника Брайана.

Район Керченського мосту

"Під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту", - зазначає він.

За словами аналітика, ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі.

Район Севастопольської бухти

Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.

"Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України", - констатує аналітик.

Шторм у Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода. У ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Відомо, щонайменше про одну жертву, півмільйона абонентів залишилися без світла. Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.

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Керченский мост Севастопіль Крым
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