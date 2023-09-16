Україна завдала ударів дронами по російських кораблях у Чорному морі, - ISW

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Згідно із заявою українського командування, 14 вересня захисники завдали невказаних пошкоджень двом російським патрульним кораблям класу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.

При цьому в Міністерстві оборони РФ стверджували, нібито сили їхнього Чорноморського флоту знищили в цьому районі два українські військово-морські дрони.

Видання "Українська правда" писало, що джерела в Службі безпеки України заявили про те, що 14 вересня військово-морський безпілотник суттєво пошкодив російський корвет класу "Бора" біля входу до Севастопольської бухти, однак у російському Міноборони розповідали, нібито сили ЧФ РФ знищили український надводний безпілотник і начебто відбили цю атаку.

В Інституті вивчення війни додають, що за даними російського джерела, цей корвет не отримав видимих пошкоджень.

Ключові висновки:

ЗСУ 14 вересня звільнили Андріївку в районі Бахмута та 15 вересня продовжили наступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Гурулєв поскаржився на брехню в лавах російських збройних сил та відзначив ефективність української ППО проти російських вертольотів.

Війська РФ 15 вересня провели ще одну серію ударів беспілотниками "Шахед-131/-136" по тилових районах України.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов прямо заявив, що мобілізований особовий склад буде демобілізовано лише після закінчення російської "спеціальної військової операції".

Міністерство оборони РФ продовжує спроби взяти на себе контроль над операціями ПВК "Вагнера" у Північній Африці та, можливо, доручило це завдання колишньому командувачу Повітряно-космічними силами РФ Сергію Суровікіну.

Війська РФ 15 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, на заході Запорізької області, та просунулися на окремих ділянках.

Російська окупаційна "влада" продовжує зусилля щодо зміцнення наземних ліній зв'язку, що з'єднують окуповану частину півдня України з тимчасово захопленим військами РФ українським Кримом і з територією Росії.

Удари України з флоту окупантів

Нагадаємо, що 15 вересня стало відомо про те, що українські спецназівці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby). За інформацією "РБК-Україна" від джерел, це сталося 14 вересня, коли морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Перед цим 13 вересня через удар по Севастопольському морському заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також нагадаємо, що у серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер "SIG" .