Російський флот панічно маневрує в Чорному морі після атак дронів, - Гуменюк

Росія останнім часом розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека - це маневри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них - це маневри", - сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

"Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт", - додала вона.

Як зазначила Гуменюк, "наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність".

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, останнім часом морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.

Востаннє РФ здійснила масовану атаку території України 5 серпня. З кораблів у Чорному морі були запущені "Калібри" у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони повернули у напрямку Хмельницького. Цього разу метою були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.