РФ створює заклади мілітаризації молоді у Криму та на окупованому Півдні, - ЦНС

Російські загарбники розбудовують мережу центрів військово-патріотичного виховання молоді у тимчасово окупованому Криму та в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідно до рішення Кремля, в кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання і підготовки громадян до військової служби. Особливу увагу окупанти приділяють молоді, саме тому у кожному суб’єкті РФ вони активно нарощують діяльність регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармия".

Дані програми форсованими методами впроваджуються на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, де окупанти намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська.

"Особливу увагу приділяється тимчасово окупованому Криму, де окупаційною владою вже 10 років запроваджується чинна у Росії федеральна система підготовки громадян до військової служби. Ворог має намір надалі розбудувати таку ж мережу на ТОТ Херсонській та Запорізькій областях", - повідомляє Центр нацспротиву.

Так, окупаційна адміністрація РФ на ТОТ м. Севастополь опрацьовує питання створення у межах міста навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Основною метою діяльності таких центрів є надання послуг у сфері організації військово-патріотичного виховання молоді, популяризації військової та іншої державної служби.

Зокрема, уже відоме місце розміщення такого центру на території парку "Патриот". Проведення будівельно-монтажних робіт заплановано на 2025-2027 роки. За розрахунками Кремля, щорічно підготовку в центрі будуть проходити близько 5 тисяч українських дітей з окупованого півострова.

"Крім того, такі центри вже активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації та флоту), де старшокласники та студенти проходять певні курси підготовки. Наприклад після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

На території Кримського півострова дана підготовка здійснюється у тісній взаємодії із командуванням Чорноморського флоту РФ, оскільки вони в першу чергу й забиратимуть таких "новобранців".

Українські діти в окупації

На тимчасово окупованих територіях ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а у випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Днями повідомлялося, що росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх будуть навчати оперуванням дронами.

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області, росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Крім того, росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

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