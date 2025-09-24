Окупанти після удару ЗСУ по складах на Луганщині почали термінову евакуацію боєприпасів (фото)

Російські окупаційні війська в паніці розкидають свої склади боєприпасів після успішного удару Сил оборони України по Богданівці в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Удар було нанесено по складах і місцях завантаження боєприпасів 17-го танкового полку. Після цього окупанти поспіхом почали перекидання боєприпасів зі своїх складів у різні локації.
"Наш агент з 218 танкового полку, який зараз перебуває під Маріуполем, поділився фото того, як окупанти перевозять боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.
"Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - зазначили в СБУ.
Окрім цього ми писали, що у тимчасово окупованій частині Донецької області, в рамках спецоперації, Служба безпеки України уразила артилерійські та мінометні склади росіян.