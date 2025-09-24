Окупанти після удару ЗСУ по складах на Луганщині почали термінову евакуацію боєприпасів (фото)

Удар було нанесено по складах і місцях завантаження боєприпасів 17-го танкового полку. Після цього окупанти поспіхом почали перекидання боєприпасів зі своїх складів у різні локації.

"Наш агент з 218 танкового полку, який зараз перебуває під Маріуполем, поділився фото того, як окупанти перевозять боєприпаси", - йдеться у повідомленні.