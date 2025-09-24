Оккупанты после удара ВСУ по складам на Луганщине начали срочную эвакуацию боеприпасов (фото)

Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17-го танкового полка. После этого оккупанты в спешке начали переброску боеприпасов со своих складов в разные локации.

"Наш агент из 218 танкового полка, который сейчас находится под Мариуполем, поделился фото того, как оккупанты перевозят боеприпасы", - говорится в сообщении.