Окупанти під Добропіллям стратили полонених нацгвардійців

Деталі злочину

Трагедія сталася 2 вересня 2026 року в лісосмузі поблизу Добропілля.

Двоє військовослужбовців Національної гвардії України виконували бойове завдання на вогневій позиції, де їх і захопили в полон російські окупанти.

У подальшому представники збройних сил РФ стратили беззбройних українських бійців, розстрілявши їх з автоматичної зброї.

Реакція правоохоронців

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

Наразі слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні дії, аби встановити всі обставини розстрілу та конкретних військовослужбовців РФ, причетних до злочину.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.