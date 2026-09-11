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Оккупанты под Добропольем казнили пленных нацгвардейцев

19:45 11.09.2026 Пт
2 мин
Следователи собирают доказательства по поводу очередного зверства РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты казнили двух пленных воинов НГУ (Getty Images)

Российские военные расстреляли двух украинских защитников, взятых в плен в Донецкой области. Правоохранители уже начали расследование по факту военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали преступления

Трагедия произошла 2 сентября 2026 года в лесополосе близ Доброполья.

Два военнослужащих Национальной гвардии Украины выполняли боевое задание на огневой позиции, где их и захватили в плен российские оккупанты.

В дальнейшем представители вооруженных сил РФ казнили безоружных украинских бойцов, расстреляв их из автоматического оружия.

Реакция правоохранителей

По этому факту начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).

Следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства расстрела и конкретных военнослужащих РФ, причастных к преступлению.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Казни пленных украинских бойцов

Напомним, это далеко не первый случай расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами, а систематическая преступная практика агрессора.

Ранее, в июле 2026 года, в Донецкой области россияне казнили украинского военнопленного после допроса. По данным правоохранителей, преступный приказ о расстреле безоружного защитника прозвучал сразу после допроса.

Кроме внесудебных расстрелов на поле боя захватчики пытают и убивают украинцев в местах несвободы.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, официально подтверждена гибель в российском плену по меньшей мере 375 украинцев.

Омбудсмен отметил, что следователи зафиксировали почти 700 различных форм пыток, которые РФ системно применяет к пленникам.

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