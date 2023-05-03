Окупанти під час масованої атаки України завдали удару дронами по Костянтинівці

Під час масованої атаки БПЛА по Україні в середу, 3 травня, окупанти запустили дрони-камікадзе і по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе", - розповів він. Кириленко додав, що також вдень місто зазнало артобстрілу - поранено 1 людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Атака дронами України 3 травня Під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Як розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час атаки російські окупанти запускали БПЛА з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області. Що відомо про наслідки: Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА, що летіли на Київ. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань немає;

у Миколаївській області внаслідок влучення ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння;

три іранські дрони "Шахед" атакували нафтобазу в Кропивницькому Кіровоградської області. Внаслідок чого виникла пожежа;

є попадання дрона до адмінбудівлі у Дніпрі.