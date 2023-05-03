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Оккупанты во время массированной атаки Украины нанесли удар дронами по Константиновке

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Донбасс, Среда 03 мая 2023 10:01
Оккупанты во время массированной атаки Украины нанесли удар дронами по Константиновке Фото: оккупанты атаковали дронами Константиновку Донецкой области 3 мая (иллюстрация\t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, оккупанты запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне ударили по Константиновке дронами-камикадзе", – рассказал он.

Кириленко добавил, что также днем город подвергся артобстрелу - ранен 1 человек, повреждены 2 инфраструктурных объекта, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Атака дронами Украины 3 мая

Во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". Как рассказал пресс-секретарь Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, во время атаки российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области.

Что известно о последствиях:

  • Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все летевшие на столицу вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений нет;
  • в Николаевской области в результате попадания вражеского дрона-камикадзе по зданию в населенном пункте Куцурубской общины возник пожар частного домовладения;
  • три иранские дроны "Шахед" атаковали нефтебазу в Кропивницком Кировоградской области. В результате возник пожар;
  • есть попадание дрона в админздание в Днепре.

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